Варненският район "Младост" се побратимява с важен административен център край Одеса
Авангард се намира северозападно от гр. Одеса и обхваща територия от близо 74 кв. км. През района преминават четири международни и регионални магистрали, което го превръща във важен транспортен и икономически център.
На територията на селището се намира пазарът "Седмия километър“ – най-големият за нехранителни стоки в Източна Европа с над 12 500 търговски обекта. Пазарът продължава да работи дори и при военно положение
Жителите на Авангард са предимно млади семейства с деца, поради което местните власти поставят силен акцент върху развитието на образованието, инфраструктурата, спорта и младежките инициативи. Очаква се бъдещото партньорство да създаде основа за реализация на съвместни културни, социални, образователни и икономически проекти, както и за обмен на опит.
"В тази община живеят много българи. Побратимяването на варненски район с Авангард би допринесло много за това ние да можем да им помагаме в Украйна“, посочи кметът на район "Младост“ Христо Христов.
