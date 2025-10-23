Комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество към Общински съвет – Варна даде съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество между район "Младост“ и селище Авангард в Украйна.Авангард се намира северозападно от гр. Одеса и обхваща територия от близо 74 кв. км. През района преминават четири международни и регионални магистрали, което го превръща във важен транспортен и икономически център.На територията на селището се намира пазарът "Седмия километър“ – най-големият за нехранителни стоки в Източна Европа с над 12 500 търговски обекта. Пазарът продължава да работи дори и при военно положениеЖителите на Авангард са предимно млади семейства с деца, поради което местните власти поставят силен акцент върху развитието на образованието, инфраструктурата, спорта и младежките инициативи. Очаква се бъдещото партньорство да създаде основа за реализация на съвместни културни, социални, образователни и икономически проекти, както и за обмен на опит."В тази община живеят много българи. Побратимяването на варненски район с Авангард би допринесло много за това ние да можем да им помагаме в Украйна“, посочи кметът на район "Младост“ Христо Христов.