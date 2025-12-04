Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на 64-годишен грузински гражданин, издирван от Руската федерация. Там срещу мъжа се води разследване за участие и ръководене на организирана престъпна група за взломни кражби и измами. Миналата година той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол. У нас лицето пребивава постоянно с друго име и гръцки лични документи. За установяване на самоличността му са били направени лицево идентификационно и дактилоскопско изследвания, които установили, че се касае за едно и също лице.В молещата държава престъпленията, за които 64-годишният мъж се разследва, се наказват с лишаване от свобода до 15 години. По руското законодателство няма данни давността да е изтекла. Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянията представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс.От прокуратурата посочиха, че тъй като спрямо издирваното лице има две висящи наказателни производства в България, екстрадицията трябва да бъде отложена.Пред тричленния съдебен състав на Окръжен съд – Варна, 64-годишният мъж отказа да бъде предаден доброволно. Защитата на грузинския гражданин изтъкна множество международни споразумения, по които Руската федерация, вече не е страна и съответно не може да се гарантира правото на защита, справедлив процес и спазване на правата на човека.Варненският окръжен съд, след като изслуша становищата на страните и се запозна с материалите по делото, прецени, че молещата държава е изпратила всички необходими документи за екстрадицията на грузинския граждани. Съдебният състав обаче посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаване на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му, свързани с наказателното производство и изпълнение на наказанието, съобразно изискванията на международното право. Действително, Генералната прокуратура на Русия е дала гаранции, че няма за цел преследване по политически мотиви, във връзка с расова принадлежност, вероизповедание, националност или политически възгледи; чe ще му бъдат предоставени всички възможности за защита; че няма да бъде подлаган на мъчения, жестоки, безчовечни, унижаващи достойнството третиране или наказания. Варненският окръжен съд обаче подложи на съмнение тези гаранции. От март 2022 г. членството на Руската федерация в Съвета на Европа е прекратено. Страната престава да е Високодоговаряща държава по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Отделно Държавната дума е приела закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека, издадени след 15 март 2022 г., не подлежат на изпълнение.За съда оттеглянето от посочените ангажименти на молещата държава правят несигурно спазването на представените гаранции. Съществено обстоятелството е и отстраняването на Русия през 2022 г. от Съвета по правата на човека към ООН, с което се препятства всякаква възможност за разследване на твърдения за нарушени човешките права. Съдебният състав на Варненския окръжен съд прецени, че съществува риск, в случай на предаване, правата на исканото лице да бъдат накърнени, поради което отказа екстрадицията му в Руската федерация.Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване или протест.