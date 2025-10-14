Ефективни наказания от една година и шест месеца лишаване от свобода наложи днес Варненския районен съд на две лица, съответно на 28 и 29 години, заради извършената кражба на бижута. То бе постановено по силата на постигнато и одобрено в съдебна зала споразумение, след възстановяване на причинените от деянието имуществени щети на пострадалия собственик.През нощта, в ранните часове на 6 април тази година, двамата подсъдими, след предварителен сговор помежду им, се срещнали и отишли до търговски обект в центъра на Варна, където се предлагали за продажба накити от сребро и някои други благородни метали. Те знаели, че собственикът на обекта след края на работното време оставя голямо количество сребърни бижута по манекените и по рафтове в обекта, без да ги прибира в допълнителен сейф. След предварителен оглед на помещението двамата решили откъде ще проникнат в него, като се снабдили с винтоверт и лост тип "кози крак". Посредством тези технически средства подсъдимите успели да разрушат прегради, здраво направени за защита на имот и единият от тях проникнал вътре. В чувал двамата изнесли отнетите вещи, заедно със съхранявана вътре парична сума и множество накити, всичко на обща стойност за близо 9000 лева, поръчали такси до заложна къща, където продали само едно от бижутата и после се разделили. По подаден сигнал от собственика на търговския обект и преглед на видеоохранителните камери извършителите били установени.Деянието е извършено след предварителен сговор и при условията на опасен рецидив и за двамата. Те са криминално проявени и осъждани за различни престъпления. Наказанието си подсъдимите следва да търпят при първоначален строг режим. Те приемат да заплатят направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.