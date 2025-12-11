Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" беше удостоен с Юбилейна грамота на НТССБ
Доц. д-р инж. Дария Михалева - ръководител на катедра "Строителство на сгради и съоръжения", връчи грамотата на ректора на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов. Отличието е знак за сътрудничеството между академичната общност и професионалните организации в сектор "Строителство“, както и ролята на университета за развитието на инженерното образование.
Доц. д-р инж. Дария Михалева също получи признание от НТССБ – тя бе удостоена с почетното звание "Заслужил деятел на НТССБ“ за своята дългогодишна активна дейност - като уважение към нейния професионален принос и активна работа в подкрепа на общността на строителните специалисти. Доц. Михалева е сред преподавателите, които имат значим принос за развитието на инженерното образование във Варненския свободен университет. Като ръководител на катедра "Строителство на сгради и съоръжения“ тя участва активно в подготовката на бъдещи инженери и в поддържането на връзката между академичната общност и професионалната практика. Нейната работа подпомага формирането на специалисти, които отговарят на съвременните изисквания на строителния сектор.
Признанията от НТССБ подчертават партньорството между Варненския свободен университет и професионалния сектор, както и ангажираността на преподавателите към развитието на инженерната наука, качественото обучение и взаимодействието с практиката.
