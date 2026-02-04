Варненският свободен университет: Загубихме изследовател, оставил ярка следа в академичния живот
Доц. д-р Мария Енчева беше доктор по социология и доцент в катедра "Психология“. Нейните научни интереси бяха насочени към социологията на социалните идентичности, етносоциологията и етнопсихологията – области, в които тя работеше с последователност, дълбочина и висока научна отговорност.
Като преподавател тя вдъхновяваше студентите си в дисциплините "Социология“, "Етнопсихология“ и "Психосоциални аспекти на образованието и възпитанието“, както и в магистърската програма "Психология и психопатология на развитието“. За нея преподаването беше не просто професионален ангажимент, а мисия, изпълнена с грижа, внимание и човешка отдаденост.
Доц. д-р Мария Енчева е автор на две монографии, учебник, множество научни статии и доклади, сред които значимо място заемат трудовете "Етничност и етническа идентичност“ и "Въведение в социологията“. Тя беше член на Съюза на учените в България и активен участник в научния и академичния диалог.
Загубата ѝ е тежка за университета, за колегите и за поколения студенти, които ще я помнят с уважение и признателност. Паметта за нейния професионализъм, човечност и принос към науката ще остане жива.
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които я обичаха.
