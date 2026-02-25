Варненският свободен университет е домакин на симпозиум и изложба в партньорство с Истанбулски университет "Бейкент"
Откриването на симпозиума ще се състои на 26 февруари 2026 г. в УСК 3 на ВСУ "Черноризец Храбър“. Сред официалните гости от турска страна ще бъдат проф. д-р Волкан Йонгел, ректор на Истанбулски университет "Бейкент“, проф. Хамди Юнал – декан на Факултета по изящни изкуства и председател на симпозиума, както и проф. д-р Хюсаметин Кочан – почетен артист на форума. В програмата е включен и Джем Агелос Юстюнер от арт галерия PINELO, куратор на изложбата.
От страна на ВСУ "Черноризец Храбър“ участие в откриването и научните сесии ще вземе доц. д-р Елеонора Танкова – заместник-ректор на университета, доц. д-р Росица Петкова-Слипец – декан на Архитектурен факултет, и доц. д-р Капка Манасиева – декан на Факултета по изкуства. В рамките на програмата са предвидени академични сесии, дискусии, срещи между ръководствата на факултетите, както и съпътстващи културни събития.
Симпозиумът поставя акцент върху културното, екологичното и художественото значение на водата, разгледано от мултидисциплинарна перспектива. Изложбата, част от форума, ще представи творби на утвърдени и млади автори, вдъхновени от темата за водата като източник на живот и символ на паметта и бъдещето.
С домакинството на този форум ВСУ "Черноризец Храбър“ утвърждава активната си международна политика и ролята си на платформа за диалог между образованието, науката и изкуството. Партньорството с Истанбулски университет "Бейкент“ е поредна стъпка в разширяването на академичното сътрудничество и културния обмен между България и Турция.
