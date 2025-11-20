Варненският свободен университет изпраща 30-ия си випуск в Деня на християнското семейство
Церемонията ще бъде открита с тържествени слова от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков и ректора проф. д-р Петър Христов, които ще се обърнат към абсолвентите, техните преподаватели и близките им. От името на завършващите слово ще произнесе Виолета Якова – първенец от професионално направление "Администрация и управление“.
Випуск 2025 е 30-ият в историята на университета. Близо петстотин абсолвенти завършиха успешно пролетната и лятната сесия тази година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ и във филиала на университета в Смолян. Те се обучаваха в образователно-квалификационните степени "бакалавър“ и "магистър“ в специалностите на Архитектурния факултет, Юридическия факултет и факултета "Социални, стопански и компютърни науки“.
По-рано през месеца академичното ръководство връчи дипломите на повече от деветдесет абсолвенти във Филиал – Смолян на Варненския свободен университет.
