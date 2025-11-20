Академичното ръководство на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ ще връчи дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия на Випуск 2025 на тържествена церемония, която ще се проведе на 21 ноември 2025 г. (петък) от 13.00 ч. в Аула Максима на университета във Варна. Събитието ще се състои в Деня на християнското семейство – празник, който напомня, че пътят към знанието и успеха започва с подкрепата, доверието и отдадеността на най-близките хора.Церемонията ще бъде открита с тържествени слова от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков и ректора проф. д-р Петър Христов, които ще се обърнат към абсолвентите, техните преподаватели и близките им. От името на завършващите слово ще произнесе Виолета Якова – първенец от професионално направление "Администрация и управление“.Випуск 2025 е 30-ият в историята на университета. Близо петстотин абсолвенти завършиха успешно пролетната и лятната сесия тази година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ и във филиала на университета в Смолян. Те се обучаваха в образователно-квалификационните степени "бакалавър“ и "магистър“ в специалностите на Архитектурния факултет, Юридическия факултет и факултета "Социални, стопански и компютърни науки“.По-рано през месеца академичното ръководство връчи дипломите на повече от деветдесет абсолвенти във Филиал – Смолян на Варненския свободен университет.