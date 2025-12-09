Катедра "Икономика“ на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ работи активно със студентски отбор, който ще се включи в престижното международно състезание CFA Institute Research Challenge, организирано от CFA Society Bulgaria през февруари 2026 г. Инициативата събира водещи университети от страната в надпревара по анализ на публично търгувани компании и представяне на резултатите пред експерти от инвестиционната индустрия. Участието дава възможност на студентите да развият конкурентни умения в изследователската и аналитичната работа, базирани на реални бизнес казуси.Университетът ще бъде представен от отбор от студенти, които се обучават в специалност "Международен бизнес“ на английски език - Мария Кафедзи, студентка във втори курс от Гърция, Ехиги Бланш Себастин-Ешемогие, студент в трети курс от Нигерия, и Мадлена Костадинова, студентка в трети курс. Под ръководството на ментора Севги Осман – преподавател в катедра "Икономика“, тяхната подготовка обединява международна перспектива, академични знания и желание за професионално развитие.Състезанието предоставя възможност за задълбочен практически опит в изследването на акциите и фирмения анализ. Студентите ще анализират публично търгуваната компания "Спиди“ АД, а подготвеният от тях аналитичен доклад ще отрази най-добрите практики в областта. Студентите ще имат възможност да представят резултатите пред висококвалифициран панел от специалисти и да сравнят своите аналитични умения с тези на екипи от други водещи университети в България. Победителите на национално ниво се класират за регионалните и глобалните етапи на състезанието, което превръща инициативата в реална платформа за международен академичен и професионален напредък.И през този сезон се очаква участие на университети от различни региони на страната, като Варненският свободен университет по традиция ще бъде сред тях със своя мотивиран, международен и професионално подготвен студентски отбор. Катедра "Икономика“ стои зад подготовката и подкрепата на студентите, които още от самото начало подхождат към предизвикателството с ентусиазъм, амбиция и стремеж към достойно представяне в едно от най-престижните академични състезания.