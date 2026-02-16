Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ посрещна д-р Педро Себастиаo – ръководител на Центъра по португалски език "Camões“, София. Центърът е част от Института "Camões“ – Институт за сътрудничество и език към Министерството на външните работи на Португалия, който развива дейности в областта на международното сътрудничество, обучението и разпространението на португалския език и култура по света.Сътрудничеството между Варненския свободен университет и Института "Camões“ започва през 2015 г. и е подновено през 2025 г. за нов тригодишен период до 2028 г. Партньорството подкрепя развитието на обучението по португалски език и култура чрез квалифицирани преподаватели, съвременни ресурси, методическа помощ и реализиране на културни и академични инициативи, насърчаващи междукултурния диалог.Благодарение на тази последователна работа във Варненския свободен университет се развива стабилен модел на чуждоезиково обучение. Това създава възможности за обучение както на студенти от различни специалности, така и на преподаватели и служители, желаещи да разширят своите езикови умения и междукултурни компетентности. Съществена роля за реалното осъществяване на сътрудничеството има Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация, който координира организацията на обучението по португалски език – от планирането на учебните занятия до административното обслужване на обучаемите и възможностите за сертифициране.По време на визитата си д-р Себастиаo се срещна с доц. д-р Елеонора Танкова, заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие на ВСУ "Черноризец Храбър“, както и с д-р Боряна Костова, директор на Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация. Обсъдени бяха възможностите за разширяване на обучението по португалски език, насърчаване на междукултурния обмен и реализиране на нови съвместни академични инициативи.От името на Института "Camões“ д-р Педро Себастиаo подари на университета учебна и художествена литература на португалски език, която ще подпомогне учебния процес и ще обогати библиотечния фонд на ВСУ "Черноризец Храбър“.Посещението подчерта ролята на чуждоезиковото обучение като мост за междукултурен диалог и академично сътрудничество.