Варненският свободен университет се похвали с отлична акредитационна оценка
Постиженията в областта на изкуствата са част от високия стандарт на обучение във ВСУ "Черноризец Храбър“. Професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия“ също получи отлична оценка - 9,28. Взаимодействието между архитектура, дизайн и сценични изкуства в рамките на Архитектурния факултет формира модерна академична среда, в която талантът се развива в синхрон с пространството и външните технологии.
Специалност "Хореография“ има 31-годишна история. От 1995 г. досега близо 500 възпитаници са завършили обучението си, като много от тях ръководят най-известните ансамбли и школи в страната. Сред тях са артисти и педагози с международна реализация, които достойно представят българската културна идентичност на световната сцена.
Гордост за университета е Академичният танцов театър, създаден през 2008 г., превърнал се в емблема на художественотворческата дейност на ВСУ "Черноризец Храбър". Той е творческата лаборатория на студентите от специалност "Хореография“ и платформа за реализация на учебни сценични проекти. Концертите на Академичния танцов театър ежегодно събират стотици зрители и утвърждават ролята на университета като активен културен фактор в обществения живот.
И тази година, на 3 март, студентите ще изнесат концерт-спектакъла "Един дъх народ“, посветен на Националния празник на България. Събитието ще се проведе от 17:30 ч. в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна и е с подкрепата на Община Варна. По-рано през деня възпитаниците на специалност "Хореография" ще участват в откриването и на празничната щафетна обиколка на "Радио Варна“.
На 2 март от 18:00 ч. артистите от Академичният танцов театър ще гостуват в Арена "Шумен“, а на 1 март от 17:00 ч. е концертът в НЧ "Съзнание - 1926“ в Белослав.
С висока акредитационна оценка и активен творчески календар, ВСУ "Черноризец Храбър“ посреща своята 35-годишнина като университет, в който изкуството е мисия, а качество – стандарт.
