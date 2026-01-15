Варненският свободен университет удостои с орден "Черноризец Храбър" изтъкнат учен
©
Решението за присъждането на орден "Черноризец Храбър“ беше взето от Академичния съвет на Варненския свободен университет по предложение на проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Отличието е признание за дългогодишния и последователен принос на проф. д-р Павел Павлов към развитието и утвърждаването на университета, както и по повод неговата 80-годишнина.
По време на церемонията бе откроен приносът на проф. Павлов за изграждането на стабилен академичен и институционален авторитет на Варненския свободен университет, както и неговата активна роля в ключови процеси от развитието на университета.
Проф. д-р Павел Павлов свързва живота си с академичната общност на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ вече над 20 години. Той е член на Настоятелството на университета. Проф. Павлов работи като преподавател по администрация и управление, ръководител на катедра, ръководител на национални и международни проекти и магистърски програми, както и като член на университетски комисии и научни журита. Той е инициатор и дългогодишен директор на Центъра за обучение на докторанти.
Като заместник-ректор на Варненския свободен университет, а понастоящем – съветник на Ректора, проф. Павлов има съществен принос за развитието на управленските процеси в университета. С експертизата си в областта на публичната администрация и системите за управление на качеството той участва в работата на органите за управление, в изграждането на партньорства с министерства и централни ведомства, както и в подготовката и реализирането на програмни и институционални акредитации.
Чрез участието си в национални и международни научни мрежи и професионални организации проф. д-р Павел Павлов последователно работи за утвърждаването на авторитета и общественото присъствие на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.
Връчването на ордена "Черноризец Храбър“ отразява признанието на академичната общност за дългогодишната му отдаденост, висок професионализъм и устойчив принос към развитието на университета.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Одобриха ремонт на пристанището и акваторията на ВМБ – Варна
21:41 / 14.01.2026
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се форми...
10:09 / 14.01.2026
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерк...
08:34 / 14.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.