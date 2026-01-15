Варненският свободен университет удостои проф. д-р Павел Павлов с ордена "Черноризец Храбър“ – най-високото отличие на университета. Отличието беше връчено от президента – доц. д-р Красимир Недялков, в присъствието на председателя на Настоятелството проф. д.ик.н. Анна Недялкова, проф. д-р Петър Христов – ректор, Академичното ръководство и представители на академичната общност.Решението за присъждането на орден "Черноризец Храбър“ беше взето от Академичния съвет на Варненския свободен университет по предложение на проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Отличието е признание за дългогодишния и последователен принос на проф. д-р Павел Павлов към развитието и утвърждаването на университета, както и по повод неговата 80-годишнина.По време на церемонията бе откроен приносът на проф. Павлов за изграждането на стабилен академичен и институционален авторитет на Варненския свободен университет, както и неговата активна роля в ключови процеси от развитието на университета.Проф. д-р Павел Павлов свързва живота си с академичната общност на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ вече над 20 години. Той е член на Настоятелството на университета. Проф. Павлов работи като преподавател по администрация и управление, ръководител на катедра, ръководител на национални и международни проекти и магистърски програми, както и като член на университетски комисии и научни журита. Той е инициатор и дългогодишен директор на Центъра за обучение на докторанти.Като заместник-ректор на Варненския свободен университет, а понастоящем – съветник на Ректора, проф. Павлов има съществен принос за развитието на управленските процеси в университета. С експертизата си в областта на публичната администрация и системите за управление на качеството той участва в работата на органите за управление, в изграждането на партньорства с министерства и централни ведомства, както и в подготовката и реализирането на програмни и институционални акредитации.Чрез участието си в национални и международни научни мрежи и професионални организации проф. д-р Павел Павлов последователно работи за утвърждаването на авторитета и общественото присъствие на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.Връчването на ордена "Черноризец Храбър“ отразява признанието на академичната общност за дългогодишната му отдаденост, висок професионализъм и устойчив принос към развитието на университета.