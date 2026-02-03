Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ е включен в престижната международна класация QS Europe Region Ranking, която тази година обхваща 958 висши училища от цяла Европа и отразява актуалното състояние и развитието на университетското образование в европейски контекст.В класацията попадат само девет водещи български университета, сред които е и Варненският свободен университет. Част от тези университети, в това число и нашият, са включени за първи път, което подчертава конкурентния характер на подреждането.Присъствието на Варненския свободен университет в международните оценки на QS се допълва и от включването му в QS World University Rankings: Eastern Europe 2026, където университетът заема позиция =162 в регионалната класация за Източна Европа, като е класилран и в по-широкия европейски формат. Това отразява последователното разширяване на академичното и изследователското присъствие на университета извън националната рамка.За да бъдат включени в класациите на QS, университетите трябва да бъдат номинирани в проучването за академична репутация и да имат минимум 100 научни публикации, индексирани в Scopus за период от пет години. Оценяването се извършва по 12 показателя, сред които академична и работодателска репутация, научна продукция, цитируемост, изследователска дейност, международни партньорства и професионална реализация на завършилите студенти.Според публикуваните данни и методологията на QS, представянето на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ се откроява по показатели, свързани с професионалната реализация на завършилите студенти (Employment Outcomes), връзката с работодателите (Employer Reputation), академичното присъствие и научната продукция, както и с институционалната прозрачност и участието в международни оценъчни процеси. Покриването на изискванията за академична репутация и за брой научни публикации, индексирани в Scopus, е сред ключовите фактори за включването на университета в класациите на QS.Класацията поставя българските университети в широка регионална рамка, в която са участват 21 университета от Румъния, 19 от Гърция, както и висши училища от Сърбия и Северна Македония. В европейски мащаб най-силно присъствие имат университетите от Обединеното кралство, Германия и Турция, а сред водещите институции са Оксфордският университет, Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих и Импириъл Колидж в Лондон.Международното признание се допълва и от резултатите на Варненския свободен университет в дигиталната среда. През 2025 г. университетът се нареди в ТОП 4 на българските университети по дигитална репутация според друга световна класация - UniRank, което потвърждава устойчивите усилия за видимост, прозрачност и активна комуникация със студенти, партньори и академичната общност в България и извън страната.Включването на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ в класации като QS и UniRank е знак за утвърждаването му като университет с европейско присъствие и ясна посока на развитие в силно конкурентна академична среда.