Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ сключи договори за сътрудничество с два унгарски университета, с които има сходен научен и образователен профил - Университет "Дунайварош“ и Университет "Джон фон Нойман“. Това стана на проведения за първи път Българо-унгарски ректорски форум, който се проведе в Самоков. Форумът бе организиран от Съвета на ректорите на висшите училища в България в партньорство с Община Самоков, Регионалния съвет за развитие на Самоков и Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Унгария.Основната дискусионна тема на форума бе "Висшето образование – ключ към иновациите и регионалното развитие“, а целта - насърчаване на сътрудничеството и обмена на добри практики между българските и унгарските университети. Официални гости на събитието бяха заместник министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов и Н. Пр. Миклош Борош – посланик на Унгария у нас. Присъстваха ръководствата на висши училища от България и Унгария, представители на бизнеса и академичната общност.Унгарските представители на форума споделиха опита си в провеждането на академична реформа и трансформацията на държавните университети. Бяха представени и възможностите на Програма "Панония“ и Дунавските университетски алианси за по-ефективна университетска интеграция на държавите от Дунавския регион.Обсъдиха се възможности за задълбочаване на институционалното сътрудничество между българските и унгарските висши училища, подкрепени с подписани 40 меморандума за сътрудничество между образователните институции на двете държави.