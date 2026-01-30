Варненският свободен университет взе участие в Първия българо-унгарски ректорски форум
Основната дискусионна тема на форума бе "Висшето образование – ключ към иновациите и регионалното развитие“, а целта - насърчаване на сътрудничеството и обмена на добри практики между българските и унгарските университети. Официални гости на събитието бяха заместник министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов и Н. Пр. Миклош Борош – посланик на Унгария у нас. Присъстваха ръководствата на висши училища от България и Унгария, представители на бизнеса и академичната общност.
Унгарските представители на форума споделиха опита си в провеждането на академична реформа и трансформацията на държавните университети. Бяха представени и възможностите на Програма "Панония“ и Дунавските университетски алианси за по-ефективна университетска интеграция на държавите от Дунавския регион.
Обсъдиха се възможности за задълбочаване на институционалното сътрудничество между българските и унгарските висши училища, подкрепени с подписани 40 меморандума за сътрудничество между образователните институции на двете държави.
