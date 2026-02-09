Варненският театър с две номинации за "Икар"
В категория "Дебют“ номинация "Икар“ получава младият актьор Хенри Ескелинен за ролята на Оскар Кокошка в "Алма Малер" от Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски.
Варненският драматичен театър е номиниран и в категория "Майсторско техническо осъществяване“ за същата постановка, която се реализира в партньорство с творци от РС Македония.
В трупата на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна Хенри Ескелинен е "балканският викинг“, както той се описва, с майка българка и баща финландец. Той е на 30 години, владее освен български и финландски език, също английски, малко руски и шведски. Основното си образование получава във Финландия, а средното - в British International School Москва. На 19-годишна възраст се записва във финландските отбранителни сили за военна служба, където придобива специалност разузнавач-радист, чин младши сержант. Следва киноизкуство в Helsinki Design school и актьорско изкуство в Laajasalo college, също в Хелзинки. Завършва актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. д-р Пенко Господинов.
Специалните му умения включват френска клоунада по метода на Филип Голиер, работа с неутрална маска, импровизационен театър, китара, пеене, бийтбокс, фотография, видеозаснемане. Хенри има многобройни участия в проектите на студентите от кинофакултета на НАТФИЗ. Участва като актьор в постановката на Явор Гърдев "Венецианският търговец“ в НТ "Иван Вазов“. В Хелзинки, освен актьорски, има и режисьорски опит.
Във Варненския драматичен театър Хенри Ескелинен е избран от Стайко Мурджев за ролята на Матей в "Последното изкушение на Христос, от Бина Харалампиева“ - за ролята на Сулфикар Софта във "Време разделно", от Габор Томпа - за ролята на Оливер в "Както ви харесва", от Деян Пройковски - за ролята на Оскар Кокошка в Алма Малер". Желаем успех на Хенри в надпреварата за наградите "Икар" 2026, както и във всички следващи роли, които със сигурност му предстоят на голямата театрална сцена!
