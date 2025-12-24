Варненският зоопарк изпраща старата година с нов член - прекрасната ара Папи. Новината съобщиха от зоопарка.В природата синьо-жълтият ара (Ara ararauna) се среща във влажните гори на амазонската джунгла, разпространени са от източната част на Панама до Бразилия и северен Парагвай. Те са застрашен вид и тяхното изчезване се дължи на изсичането на горите в Централна Америка, унищожаването на техните естествени хабитати и незаконната контрабанда на редки видове птици.Достигат дължина до 85 см и тегло 900 – 1100 г. . Синьо-жълтият ара е птица, която може да бъде научена на много различните трикове, с които да забавлява своите стопани.Те имат наистина силен и оглушителен глас, който може да не се хареса на съседите ви. Също така обаче тези птици лесно могат да бъдат научени да говорят. Обучението им не е трудно, стига да бъдете достатъчно търпеливи и последователни. Могат да развият речник от около 30 думи и различни фрази. Предвид яснотата на гласът им, те са смятани за едни от най-добре говорещите папагали.Както всички останали видове ари, така и синьо-жълтите се нуждаят от ежедневно внимание от своят стопанин. Те са социални птици и изграждат много силна връзка със своето семейство, за това комуникацията и ежедневната игра с тях са от съществено значение.Дъвченето и гризането са част от техните навици, за това трябва да им бъдат предоставени различни дървени играчки и катерушки, с които да се забавляват и да тренират клюна си,който е машина за унищожаване на дърво.