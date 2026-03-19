68-години от създаването си отпразнува IV езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри" във Варна.Гимназията е основана през 1958 година. Училището е наследник на френския отдел на Ловешката смесена гимназия, която е първата езикова гимназия в България.Носи името на известния френски физик и Нобелов лауреат Фредерик Жолио-Кюри.Макар първоначално да е известна като "Френската гимназия“, по-късно в нея се разкриват и паралелки с испански език, превръщайки я в център за романски езици.В момента в нея учат 1101 ученици."68 – това е възрастта на едно духовно пребиваване в един микрон от човешкото присъствие в съвременния свят.Ние сме още тук. И тези, които вече не са до нас телом са тук, защото живяхме заедно в атмосферата на вечна духовна съпричастност. И нашите наследници са отворени да гребат с блеснали очи и пълни шепи от нашето минало, което продължава.Няма последен звънец за нашето присъствие!" пише Румен Златев, завършил гимназията през 1964 година.