Варненско училище прие кръг от "Spelling Bee"
С много хъс, вълнение и увереност всеки участник се изправи пред предизвикателствата на английския правопис, демонстрирайки отлични езикови умения и завидно самообладание. Предварителната им подготовка даде отлични резултати и направи силно впечатление на всички присъстващи.
След оспорвани кръгове и напрегнати моменти бяха излъчени победителите в училищния етап на състезанието. На призовите места се класираха Иво Атанасов от VII б клас и Тиана Осман от V б клас, които демонстрираха високо ниво на владеене на английския език и заслужено спечелиха признанието на журито и публиката.
Spelling Bее е състезание на английски език, в което състезателите спелуват, т.е произнасят, различни думи буква по буква. Ако състезателят спелува думата правилно, той преминава в следващия кръг, където се състезава с останалите участници. Ако спелуването е неправилно, състезателят отпада. Spelling Bее е състезание с елиминиране и последният останал състезател се обявява за победител.
Думите за състезанията се подбират от предварително обявен списък с 500 думи (за участниците в Spelling Bee Junior тези думи са 250). Победителят в училищното състезание и неговият подгласник се класират за регионалните състезания, а най-добрите трима от регионалните кръгове се класират за националния финал.
Съществуват няколко теории защо думата “bee" се свързва със състезанието по спелуване. Думата за “пчела" на английски е “bee". Мнозина считат, че начинът, по който хората общуват един с друг, прилича на начина на взаимодействие между пчелите. Напоследък, обаче, учените отхвърлят тази теория и приемат, че думата "bee" произлиза от старата английска дума “bene", която означава “молитва" или “услуга", и е свързана с по-известната дума “boon" със значение “благодат". Други предполагат, че думата “bee" е съкратена форма на английската дума “been", която означава “доброволна помощ, оказана от съседи, при изпълнение на дадена задача". Очевидно няма едно мнение по отношение на произхода на думата “bее" във фразата “spelling bее“, но пчелата традиционно остава емблема на състезанието.
В САЩ състезанието се провежда ежегодно от организацията Scripps и затова е известно като Scripps National Spelling Вее. Първото състезание Scripps National Spelling Bee е било проведено през 1925 г. само с девет участници. Оттогава броят на участниците се е увеличил многократно до повече от 11 милиона американски ученици. За популярността на състезанието свидетелства фактът, че са издадени много справочници и помагала за участниците и то се предава по големите телевизионни канали.
Много други страни, като Великобритания, Канада, Австралия, някои държави в Азия, също провеждат местни състезания по спелуване.
Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee се провежда за първи път през 2011 по идея на две доброволки от Корпус на мира в България – Фелиша Бивънс и Ерин Рели. В първото състезание участват само училища, в които преподават доброволци от Корпус на мира, а през следващата се включват повече участници.
Състезанието за ученици до 14 години и до 7 клас от всички общински, държавни и частни общообразователни училища в страната се провежда всяка пролет. По време на подготовката участниците в голямото състезание учат 500 думи от предварително зададен списък, а малките ученици – 250 думи. Състезанието се провежда в три етапа: училищен, регионален и национален.
Подготовката и участието в състезанията стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява. Учителите получават допълнителни материали и идеи за разнообразяване на преподаването на английска лексика и граматика в начален и прогимназиален курс на обучение. Участниците и победителите във всеки етап получават сертификати и други награди.
Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee и Spelling Bee Junior се организират от Фондация "Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ в партньорство с фондация "Америка за България". Състезанието се подкрепя от Министерството на образованието и науката и Посолството на САЩ.
