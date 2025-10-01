Учениците от 3. Б и 7. В клас на ОУ "Добри Чинтулов“ постигнаха блестящ успех в Националния ученически конкурс "Зелена планета“, организиран за поредна година от Фондация "Устойчиво развитие за България“, Националния дворец на децата и Синдиката на българските учители с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката в Република България за учебната 2024/2025 година.Сред повече от 2000 участници от цялата страна учениците от ОУ "Добри Чинтулов" впечатлиха авторитетното жури от български творци, историци, художници, еколози и музиковеди със своята креативност, оригинални идеи и ангажираност с темата за опазването на околната среда.Те бяха наградени с грамоти, купа и книги в раздел "Природа. Култура. Екология“, които са признание за техния труд, отговорност и постоянство, а ръководителите им – Теменужка Михалева – старши учител в начален етап и Росица Русева – старши учител по български език и литература, получиха грамоти и книги в знак на благодарност за подкрепата и вдъхновението, с които водят учениците по пътя към успеха и утвърждават грижата за природата и знанието като непреходна ценност.Тържественото награждаване на децата и учителите се проведе миналата седмица в Националния музей "Земята и хората“ – символично място, подчертаващо посланието на конкурса. Наградата в конкурса е гордост за училището и доказателство, че младите хора, които са приели опазването на природата за своя мисия, могат да бъдат истински посланици на зеленото и устойчивото бъдеще, споделят от ОУ "Добри Чинтулов".