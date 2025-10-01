ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненско училище с престижни награди от Националния конкурс "Зелена планета"
© Община Варна
Сред повече от 2000 участници от цялата страна учениците от ОУ "Добри Чинтулов" впечатлиха авторитетното жури от български творци, историци, художници, еколози и музиковеди със своята креативност, оригинални идеи и ангажираност с темата за опазването на околната среда.
Те бяха наградени с грамоти, купа и книги в раздел "Природа. Култура. Екология“, които са признание за техния труд, отговорност и постоянство, а ръководителите им – Теменужка Михалева – старши учител в начален етап и Росица Русева – старши учител по български език и литература, получиха грамоти и книги в знак на благодарност за подкрепата и вдъхновението, с които водят учениците по пътя към успеха и утвърждават грижата за природата и знанието като непреходна ценност.
Тържественото награждаване на децата и учителите се проведе миналата седмица в Националния музей "Земята и хората“ – символично място, подчертаващо посланието на конкурса. Наградата в конкурса е гордост за училището и доказателство, че младите хора, които са приели опазването на природата за своя мисия, могат да бъдат истински посланици на зеленото и устойчивото бъдеще, споделят от ОУ "Добри Чинтулов".
Още от категорията
/
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода
27.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупреждение: 5-метрови вълни удрят Черноморието до 48 часа
14:51 / 30.09.2025
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.