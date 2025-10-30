Варненско училище с участие на предстоящите Световни ученически игри по волейбол
В състезанието ще участват 10 момичета, възрастова група 2010 – 2013 г., а общата стойност на разноските възлиза на близо 30 хил. евро. До момента половината от сумата е осигурена от родителите на състезателките и различни спонсори.
Отборът по волейбол на ОУ "Добри Чинтулов“ има утвърдени традиции и впечатляващи резултати. Момичетата са вицешампиони на Републиканското първенство по волейбол 2024/2025 г. в Етрополе, първи в Зоналните ученически игри за момичета V-VII клас през 2023/2024 и 2024/2025 г., първи в Общинските ученически игри – Варна за същите години и три поредни години заемат първо място в "Ученическа купа Варна“.
Съветниците одобриха също отпускането на 250 хил. лева на Баскетболен клуб "Черно море – Тича“. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2026 г. и са предназначени за подпомагане развитието на клуба и участието му в национални турнири. Финансовата подкрепа ще покрие разходите, свързани с участието на отбора в Националната баскетболна лига и в турнира за Купата на България. Освен това отпуснатите средства ще подпомогнат дейността на детско-юношеската школа на клуба, като ще бъдат използвани за покриване на разходите за участие на младите баскетболисти в държавните първенства. Част от финансирането ще бъде насочена и към осигуряване на участието на отбора в държавното първенство по баскетбол на колички.
Местният парламент, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "Обреди“ ЕООД, одобри предоставянето като дарение на ОП "Спорт – Варна“ на химически препарати, предназначени за поддръжката на плувен комплекс "Приморски“ и басейн "Делфини“. Дарението е на обща стойност 90 хил. лева и ще бъде осигурено от неразпределената печалба на дружеството.
Община Варна отличи двамата медалисти от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика
16:41
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
11:46
