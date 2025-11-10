Училищен център по медиация се открива в Средно училище "Гео Милев“ във Варна. Екипът на Училищния център по медиация се състои от сертифицирани медиатори – педагогически специалисти и ученици.Центърът по медиация е възможност за насърчаване на диалога, емоционалната зрялост и разбирателството в училищната общност. Дейностите, предвидени за реализиране след откриването на центъра, ще способстват учениците да развиват ключови социални и емоционални умения, като се учат да разрешават конфликти чрез уважение, изслушване и сътрудничество.