Варненско училище участва в международен проект, посветен на здравословното хранене

През 2019 г. OУ ,,Петко Р. Славейков“ гр. Варна започна работа по програмата Еразъм+, финансирана от Европейския съюз и включва дейности, мобилности между партньорите – участници. Името му е "We choose health", а продължителността е до 2021г. Проектът е по ключова дейност К2 за сътрудничество и обмяна на добри практики между партньори-училища. Има основна цел да запознае и популяризира здравословния начин на живот, здравословно хранене; опасност от затлъстяване при децата; липса на витамини и минерали при неправилно хранене; спорт и здраве.



Участниците са от пет държави /Румъния, Турция, България, Гърция/ с координатор Италия. Стартира успешно през месец ноември 2019 г в град Губио, Италия. По време на срещата се осъществи семинар на тема: Become e-twinner, изработи се брошура: E-twinner guide for pupils – how to become an e-twinner.



До края на 2019 г. и през учебната 2020 г .учениците на ОУ,,Петко Р.Славейков“ участваха в множество дейности на проекта. Работиха в тематичните клубове за изработване на лого на програмата; за изработка на Erasmus+ corner. Създадоха постери, колажи, с които запознаха своите съученици със здравословните навици; участваха в спортни дейности и почистване на замърсени пространства, изработиха календар и брошура на традиционни здравословни храни.



Планираните дейности за 2020 г. /март/ не успяха да се осъществят ,поради COVID-19 пандемия .



За новата учебна година дейностите ще продължат и се надяваме предвидените по проекта дейности да станат факт, посочват от училището.