© виж галерията Турнето "SYMPHONY WAY“ на известния ни певец, изключителният Васил Петров е в пълен възход. Първите спирки на турнето през юли бяха на големите сцени в Пловдив, Бургас, чудесния комплекс Zornitza Family Estate Relais & Chateaux до Мелник и Петрич. Концертите преминаха с голям успех. Публиката без изключение прие с отворени сърца въздействащата концертна програма "SymphoNY Way". Васил Петров поведе зрителите по "пътя на симфонията" и им подари незабравима вечер с музиката на Бийтълс, Чарли Чаплин, Жобим, хитовете на Франк Синатра, Мишел Легран, Франки Вали, Чайковски, Вивалди и други. Талантливият певец пя за своите почитатели и завладя публиката. Изправени на крака, многобройната публиката връщаше на бис Васил Петров много на брой пъти.



"Щастлив съм от големия успех, който постигнахме на концертите SymphoNY Way през юли, слава Богу. С огромна благодарност за изключителния прием на всички хора, които ги посетиха, а сега очаквам с нетърпения срещата ни във Варна. На 7 Август в голямата зала на Фестивалният конгресен център ще ви изненадам с много нови неща.“ - сподели Васил Петров



На 7 Август от 19:30г. в зала 1 на Фестивален и конгресен център-Варна вечните класики ще бъдат разказани с мащабния симфоничен звук на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. На сцената с тях са още Йордан Тоновски джаз трио и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.



Симфоничната програма включва заглавия като Michelle, Yesterday, Something на Бийтълс, Smile на Чарли Чаплин, My Way, Caravan на Дюк Елингтън и други световни хитове.



Концерта ще се проведе при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход и дезинфекция на Министерство на здравеопазването.



Билети с цени от 10лв.,15лв., 20лв, 25лв. от билетна каса на ФКЦ- Варна, от касата на театър Българан и в мрежата на Ивентим.