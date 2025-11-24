Ватерполният вицешампион "Комодор" подчини "Славия"
"Двубоят при мъжете беше много по-оспорван от този, който изиграхме с белите миналата седмица при 18-годишните. Съставите са различни. Имахме приливи и отливи в играта, но в един момент разликата стигна до един гол. Така успяхме постепенно да се напаснем на ритъма на игра и се поздравихме с победа. Участваха всички състезатели от мъжката гарнитура на клуба, включително и тези, които са външни и са в София. Имам предвид наши ватерполисти, които учат в София – Никола Коев, Иво Славов, Георги Найденов, от Русе дойде – Калоян Новаков. Много съм доволен от изиграната среща! Адмирации за противника. Получи се много приятен мач за публиката", коментира след срещата Николов.
В предстоящия кръг от група "Елит" при мъжете вицешампионът "Комодор" излиза срещу третия от изминалия шампионат – "Спартак" (Варна).
"Този мач е непредсказуем – до последния момент ще е страшна битка! Който успее да си материализира положенията в голове, той ще е крайният победител в двубоя", категоричен е Майката.
