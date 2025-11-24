Ватерполният вицешампион на България "Комодор" (Варна) стартира участието си в елитната група при мъжете с победа. Селекцията на архитекта на успехите на комодорци – Николай Николов – Майката, подчини "Славия" – 17:13. Двубоят се игра на басейн "Дианабад" в София. Миналата седмица варненци се поздравиха с успех, пак срещу белите – 16:8, но в първенството при 18-годишните."Двубоят при мъжете беше много по-оспорван от този, който изиграхме с белите миналата седмица при 18-годишните. Съставите са различни. Имахме приливи и отливи в играта, но в един момент разликата стигна до един гол. Така успяхме постепенно да се напаснем на ритъма на игра и се поздравихме с победа. Участваха всички състезатели от мъжката гарнитура на клуба, включително и тези, които са външни и са в София. Имам предвид наши ватерполисти, които учат в София – Никола Коев, Иво Славов, Георги Найденов, от Русе дойде – Калоян Новаков. Много съм доволен от изиграната среща! Адмирации за противника. Получи се много приятен мач за публиката", коментира след срещата Николов.В предстоящия кръг от група "Елит" при мъжете вицешампионът "Комодор" излиза срещу третия от изминалия шампионат – "Спартак" (Варна)."Този мач е непредсказуем – до последния момент ще е страшна битка! Който успее да си материализира положенията в голове, той ще е крайният победител в двубоя", категоричен е Майката.