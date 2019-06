© виж галерията В първия ден на лятото Varna Mall отправя необичайно предизвикателство към варненци и гостите на града - Dress To Impress. Конкурсът за най-атрактивен парти тоалет не е обвързан с покупка, но ще донесе награда от 1000 лева на трима от участниците!



Всеки, който желае да се включи в конкурса Dress To Impress, трябва само да посети Varna Mall на 21 юни (петък), от 12:30 до 19:30 ч., облечен в избран от него стилен тоалет и да се усмихне пред камерата на "официалните фотографи“ на конкурса.



Снимките може да бъдат направени на различни места в търговския център – любими магазини, заведения, зони за забавление, общи части или в някой от специално обособените за конкурса фото кътове.



Важно условие за участие е предварителната регистрация на бюро Информация, етаж Партер. Конкурсът е подходящ за лица, навършили 14 години.



На 24 юни (понеделник) всички снимки ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Varna Mall – https://www.facebook.com/Varna-Mall-150902618265696/, а първите три снимки, събрали най-много харесвания в периода 24 – 30 юни, ще получат по една гифт карта за пазаруване на стойност 1000 лв. Други специални награди са предвидени за снимките, класирали се до 10-о място.



Dress To Impress – започнете със стил Вашето впечатляващо лято и не пропускайте шанса си да спечелите награда на стойност 1000 лв.!