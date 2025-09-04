ЗАРЕЖДАНЕ...
Важен пътен проект се изпълнява край Варна
По проекта ще бъде направен основен ремонт и ще бъдат изградени нови тротоари на ул. "Валентина Терешкова“ в гр. Белослав. Предстои рехабилитация, изграждане на нова конструкция и асфалтови пластове, както и полагане на нови бетонни бордюри на ул. "Стефан Караджа“ в с. Страшимирово.
Реализирането на проекта ще допринесе за постигането на значителни ползи както за местната общност, така и за преминаващите през населените места. Подобряването на уличната инфраструктура ще намали риска от пътнотранспортни произшествия, ще улесни достъпа до обществени институции и частни обекти и ще създаде предпоставки за привличане на инвестиции.
