От днес 12.01.2026 г., в деловдството на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР Варна, находящо се на адрес гр. Варна, бул. "Януш Хуняди“ № 5, започва приемането на заявления за предоставяне на право на ползване на табели с регистрационен номер по избор от В5501ХК до В6000ХК. Табелите са от тип 1 + тип 1 (прав + прав).

Номерата са изложени в списък, с който гражданите могат да се запознаят на място и да направят своят избор.

Уведомяваме Ви, че чрез "Портал за електронни административни услуги на МВР“ може да бъде заявена електронната услуга "Предоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор“. Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис в лично качество, от законен представител на юридическо лице или пълномощник на физическо/юридическо лице. Повече информация можете да намерите на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg/services/applicationProcesses/371