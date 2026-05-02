Предплатените карти за пътуване с градски транспорт във Варна да бъдат възстановени като опция за пътниците. Това одобри Общински съвет на морската столица.
Включването им като платежни документи е част от въвеждането на новата билетна система.
Новият модел предвижда транспортните карти да се зареждат със сума, която се преобразува в т.нар. "кредити“ за пътуване. Планирани са пет пакетни варианта – от 10 до 50 кредита, на цени между 5 и 25 евро. Един кредит ще осигурява до 60 минути пътуване, 1,5 кредита – до 90 минути, а 4 кредита ще дават право на неограничено пътуване в рамките на деня.
Съветът одобри и въвеждането на извънреден хартиен билет на стойност 2 евро. Той ще може да се използва само в случаи, когато пътникът няма достъп до други методи на плащане – абонаментна, предплатена или банкова карта.
Този тип билет ще бъде собственост на общинското предприятие ТАСРУД и ще се продава от шофьорите в автобусите. Реалното му въвеждане обаче ще зависи от това дали двете дружества ще постигнат съгласие.
Виктор1
преди 18 мин.
От два лева преди хартиения билет става две евро... После защо се вдигали цените след приемане на еврото? Защото търговците предлагащи услуги са много алчни и нагли. При две евро билет по-изгодно е да се ползва лек автомобил. Понякога и такси.
