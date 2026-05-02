Предплатените карти за пътуване с градски транспорт във Варна да бъдат възстановени като опция за пътниците. Това одобри Общински съвет на морската столица.

Включването им като платежни документи е част от въвеждането на новата билетна система.

Новият модел предвижда транспортните карти да се зареждат със сума, която се преобразува в т.нар. "кредити“ за пътуване. Планирани са пет пакетни варианта – от 10 до 50 кредита, на цени между 5 и 25 евро. Един кредит ще осигурява до 60 минути пътуване, 1,5 кредита – до 90 минути, а 4 кредита ще дават право на неограничено пътуване в рамките на деня.

Съветът одобри и въвеждането на извънреден хартиен билет на стойност 2 евро. Той ще може да се използва само в случаи, когато пътникът няма достъп до други методи на плащане – абонаментна, предплатена или банкова карта.

Този тип билет ще бъде собственост на общинското предприятие ТАСРУД и ще се продава от шофьорите в автобусите. Реалното му въвеждане обаче ще зависи от това дали двете дружества ще постигнат съгласие.