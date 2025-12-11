Във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, Медицинският университет във Варна уведомяват, че считано от 31.12.2025 г. (сряда) до 03.01.2026 г. (събота), включително, електронните приложения на МУ-Варна за отдалечен достъп на преподаватели и студенти ще бъдат недостъпни .Причините webstudent.mu-varna.bg и teacher.mu-varna.bg да са недостъпни са технически.