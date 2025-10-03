От началото на месец октомври Община Варна и СБАГАЛ - Варна "Проф. д-р Димитър Стаматов" провеждат съвместна програма за репродуктивен скрининг – прегледи, консултации и диагностика на двойки с репродуктивни проблеми (ехография и изследване на Антимюлеров хормон). Тя е насочена към жители на община Варна с нереализирани репродуктивни планове и фертилни затруднения във възрастов диапазон над 18 г. Предвидено е скринингът да обхване над 150 двойки.Програмата е финансирана от Община Варна, а прегледите и консултациите се извършват от акушер-гинеколози с опит в репродуктивната медицина – проф. д-р Емил Ковачев и доц. д-р Стефан Кисьов. Очакваните резултати от реализирането на съвместната скринингова дейност са да се подобри информираността на консултираните двойки, да се дадат насоки за бъдещо семейно планиране, диагноза на стерилитет и препоръки за евентуално последващо лечение. При нужда двойките ще бъдат насочвани и към други тесни специалисти.Срокът на програмата е до края на годината или до изчерпване на часовете. Записването става от 08:00 до 16:00 ч. в делнични дни на телефон 087 95 999 02. Мястото на провеждането на прегледите е сградата на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ (бул. "Цар Освободител“ 150).