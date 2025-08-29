ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна услуга за родители с бебета стигна и до този район на Варна
Пунктът вече е готов, извършват се дейности по почистването му. От 1 септември родителите ще могат да закупуват ваучери за храна от електронната система на кухнята или на адрес: гр. Варна, ул. "Яне Сандански“ №1.
Комплексът за детско хранене приготвя храна за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отговаряща на всички изисквания за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст. Приготвянето ѝ се извършва в кухненските блокове на три кухни-майки с 23 обекта за раздаване на храна, към които вече се добавя и новият пункт в Ален мак.
Варна е единственият град в България, където услугата "Детска Кухня“ се предлага и през почивните дни. През първото шестмесичие на тази година среднодневно през работните дни от услугата "Детска кухня“ се възползват около 2300 деца, а през почивните дни – близо 1800 деца. Приготвя се и специализирана храна за деца със специфични нужди по четири предварително утвърдени диетични менюта, които се осигуряват за общо около 80 малчугани.
За децата, посещаващи детски заведения, храната се приготвя в 12 кухненски блока към тях. В детските ясли ежедневно се осигурява храна за около 1000 деца, а в яслените групи на детските градини – за още 380.
Служители на предприятието са на разположение за въпроси, сигнали и съдействие в рамките на работното време.
Повече информация може да бъде намерена на сайта: https://opkdhvarna.com/
