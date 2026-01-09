Важна услуга за варненци ще се предлага за два дни в общинския билдинг
Мобилното приложение еЗдраве осигурява достъп до електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за титуляра на профила и неговите деца. Чрез него могат да бъдат преглеждани всички електронни здравни документи, включително: прегледи, направления, изследвания и резултати; рецепти, протоколи, ваксини; болничен престой, кръводарявания и медицинска експертиза; електронни извинителни бележки за ученици.
Приложението включва и следните модули:
- "Дългосрочна грижа“ – персонален план според възраст и пол, с информация за финансирани от НЗОК дейности;
- "Личен картон“ – данни за личния лекар и основна медицинска информация;
- "Здравна библиотека“ – проверена информация от Министерството на здравеопазването и партньорски институции.
Чрез еЗдраве всички услуги на българското електронно здравеопазване са вече на едно място, което слага край на хартиените здравни документи. То предоставя достъп на всички граждани до личното им здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система. Съгласно плана за развитие на НЗИС, то бива непрекъснато допълвано с нови функционалности, като осигурява конфиденциалност и неприкосновеност на персоналните медицински данни.
Важно уточнение е, че активирането на мобилно устройство се удостоверява с електронен подпис. Потребителят може да включи допълнителна биометрична защита на данните. Всеки достъп до електронното здравно досие се записва. С деактивиране на приложението, от устройството се премахват всички лични и медицински данни на потребителя.
Още информация да приложението еЗдраве: https://his.bg/landing/ezdrave
Модули на електронното здравно досие: https://his.bg/bg/citizens/ehealth-modules
Видео материали: https://his.bg/bg/videos?tag=9С
Българското дипломатическо дружество с остра критика към ЕК и ЕП
21:17 / 08.01.2026
Васил Пандов обвърза хранителния картел с основния свидетел по де...
15:08 / 08.01.2026
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
