Важни институции във Варна са част от европроект The Voice of the Child

© Варненските Окръжен и Районен съд са част от европейския проект "Гласът на детето“ (The Voice of the Child), по който текат снимките на документален филм. Той ще покаже как съдиите изслушват деца, съдебни експертизи и становища на социалните служби в граждански производства – основно семейни спорове, относно упражняване на родителски права и режим на лични отношения.



Организационната работа по филма започна още през лятото на тази година, а в последната седмица на месец ноември започна и процесът по заснемане на филма. През тази седмица снимачният екип успя да заснеме изслушване на деца и изслушване на експертизи в съдебни производства, свързани с родителски спорове по дела на съдиите Насуф Исмал, Магдалена Давидова, Марина Георгиева, Надежда Александрова и Ралица Райкова от Районен съд – Варна. Заснемането на кадрите по делата както в съдебните зали, така и в специално изграденото помещение за щадящо изслушване на деца, т.нар. "Синя стая“, беше осъществено с изричното съгласие на родителите чрез подписване на писмена декларация, при гарантиране на поверителност, доколкото готовият филм няма да бъде показван на външна публика и разпространяван извън обучителните центрове за магистрати. Съдействие за осъществяване на проекта съдилищата получават и от представителите на Дирекция "Социално подпомагане“ – Варна.



Първият етап от снимките във Варна през месец ноември се посрещна с интерес и готовност за съдействие от адвокатите и страните по дела. През месеците януари и февруари предстои ново заснемане по време на изслушвания на деца и други процесуалния действия по семейни дела в Районния и Окръжния съд в града.



Изборът филмът да се снима във Варна не е случаен, тъй като Районният и Окръжният съд във Варна бяха първите в България, в които преди близо 10 години бяха създадени специализирани съдебни състави за разглеждане на дела с участието на деца, и единствените съдилища, в които тази специализация е запазена и понастоящем. Съдиите в така наречените "детски състави“ са преминали многобройни обучения за придобиване на специфични умения и нямат друг аналог в българската съдебна система. От 2016 г. съдилищата във Варна разполагат и със така нар. "синя стая“, осигуряваща щадящо изслушване на децата. "Синята стая“ е изградена по швейцарски проект, като в нея се прилагат съвременни европейски практики при работа с непълнолетни. Изслушването на децата става без детето да влиза в пряк контакт със страните по делото и чрез подкрепящо лице – социален работник или психолог, които подготвят децата за изслушването и при нужда им "превеждат“ въпросите на съдията.



Проектът "Гласът на детето“ (The Voice of the Child) е съвместна инициатива на Центъра за международно правно сътрудничество, финансиран отчасти от Европейската комисия. Изпълнява се в партньорство с колегите им от България – Националният институт за правосъдие. В рамките на проекта ще бъде събрана и представена практиката на съдиите в общо четири европейски града: Хага (Холандия), Тренто (Италия), Антверпен (Белгия) и Варна (България) и нагледно ще се презентира как те работят по дела, по които е необходимо изслушването на деца. Целта е да бъде споделен различният опит, прилаган в европейските съдилища. Филмите ще бъдат използвани изключително при обученията на магистрати и младши съдии в България, както и в други 39 обучаващи магистрати европейски институции.



Повече информация за проекта може да се потърси ТУК и ТУК.