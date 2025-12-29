Важно: Ако днес и утре искате да паркирате в центъра на Варна
Дните по Коледа паркирането бе безплатно.
Двете зони отново ще бъдат безплатни и за Нова година - от 31 декември до 4 януари 2026 г. (включително).
Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях. Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.
