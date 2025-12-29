Зоните за кратковременно локално паркиране "Синя зона“ и "Зелена зона“ във Варна работят днес и утре.Дните по Коледа паркирането бе безплатно.Двете зони отново ще бъдат безплатни и за Нова година - от 31 декември до 4 януари 2026 г. (включително).Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях. Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.