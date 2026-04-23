Във връзка с предстоящото мащабно събитие тази Събота 25.04.2026г (Събота), когато ще може от 09:00ч до 14:00ч пред Катедрален храм "Св. Успение Богородично" в град Варна да предадете събраните капчки организаторите на събитието от "Аз вярвам и помагам" напомниха няколко важни неща:

- Няма да има благотворителен базар с продукти и артикули с кауза;

- По време на събитието ще може да предадете само КАПАЧКИ;

- Няма да се събират български стотинки и/или евроцентове;

- Капачките НЕ трябва да се предават в туби;

- Може да предадете капачките в торби, чували или кашони;

- Трябва да бъдат само пластмасови капачки;

- Не трябва да има нищо различно от пластмасови капачки;

- Не може да предавате различни пластмасови предмети като счупени играчки, конструктори, легени, кофи, стари телевизори, кафемашини, сешоари, микровълнови печки, прахосмукачки, телефони, GSM - ми и т.н.

- Не може да предавате батерии, ключове, ножове, чукове, мотики, лопати и т.н.

- Не може да предавате трупове на животни, храни, спринцовки, игли, лекарства, инсулинови игли, блокчета за тоалетни чинии и т.н.

Организация Аз Вярвам и Помагам е благотворителна кампания за събиране САМО и ЕДИНСТВЕНО на пластмасови капачки, а не на всичко не нужно, старо, счупено, мръсно и т.н.

"Всичко, което предадете се сортира РЪЧНО от доброволци, които са хора с огромни сърца на които сърдечно благодарим и които НИКОГА не са получили и поискали нито 1 лв за невероятният труд в студ, дъжд, слънце и жега който са давали десетки часове!!! Нека имаме уважение към тях!!!

Благодарим на всички за подкрепата и уважението!

Продължаваме обединени!", казват още от организацията.