Поради големият интерес към "Музикотерапия с кауза" се налага промяна в мястото на събитието и то ще се състои в зала "Одесос" на Археологическия музей във Варна, съобщиха от музея.

Денят и часът остават същите - 15 ноември, събота, от 17.30 часа.

Припомняме ви, че събитието е благотворителна вечер в подкрепа на възстановяването на френския роял "Плейел“, който е част от експозицията на Музея за история на Варна от 1983 г. Ценният инструмент е предоставен на музея от варненския хор "Морски звуци“ и днес е изложен в зала "Образование и култура“.

През 1926 г. с този роял са открити Първите български народни музикални тържества – предшественик на днешния Международен музикален фестивал "Варненско лято“. Варненското културно-просветно читалищно дружество закупува рояла от софийската музикална къща “Кремона" на Михаил Кремен за сумата 115 000 лв., която изплаща в продължение на няколко години.

През годините на него са свирили прочути музиканти като Иван Торчанов, Панчо Владигеров, Найден Найденов, Любомир Пипков, Лиляна Добри Христова, Петко Стайнов и др.