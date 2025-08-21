От Драматичния театър "Стоян Бъчваров“ Варна съобщават, че поради заболяване на актьор представлението на "Лавандулови момичета“, предвидено за 5 септември, ще се играе на 30 септември от 19:00 часа на Сцена Филиал.Всички закупени билети важат без презаверка. Желаещите давърнат своите билети могат да го направят до 31 август на касата на ДТ "Стоян Бъчваров“.Пиесата "Лавандулови момичета“ е сценична адаптация на хитовия британски филм с Джуди Денч и Маги Смит "Дами в лилаво“. Тя разказва историята на сестрите Урсула и Джанет, които живеят в сплотено рибарско селце в живописния Корнуол през 1936 г. Но обичайният ритъм на ежедневието им е прекъснат от появата на красив и талантлив млад полски цигулар, когото вълните на морето изхвърлят на брега. Сестрите Уидингтън приютяват мистериозния мъж и се грижат за него, но присъствието му нарушава спокойния живот в техния дом и в общността, в която живеят.Режисьорът Стоян Радев Ге.К., познат с пиетета си към романтичните истории, поставя за първи път в България в традициите на вълнуващия актьорски театър тази емоционална история за несбъднати мечти и несподелена любов.