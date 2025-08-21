Сподели close
От Драматичния театър "Стоян Бъчваров“ Варна съобщават, че поради заболяване на актьор представлението на "Лавандулови момичета“, предвидено за 5 септември, ще се играе на 30 септември от 19:00 часа на Сцена Филиал.

Всички закупени билети важат без презаверка. Желаещите да

върнат своите билети могат да го направят до 31 август на касата на ДТ "Стоян Бъчваров“.

Пиесата "Лавандулови момичета“ е сценична адаптация на хитовия британски филм с Джуди Денч и Маги Смит "Дами в лилаво“. Тя разказва историята на сестрите Урсула и Джанет, които живеят в сплотено рибарско селце в живописния Корнуол през 1936 г. Но обичайният ритъм на ежедневието им е прекъснат от появата на красив и талантлив млад полски цигулар, когото вълните на морето изхвърлят на брега. Сестрите Уидингтън приютяват мистериозния мъж и се грижат за него, но присъствието му нарушава спокойния живот в техния дом и в общността, в която живеят.

Режисьорът Стоян Радев Ге.К., познат с пиетета си към романтичните истории, поставя за първи път в България в традициите на вълнуващия актьорски театър тази емоционална история за несбъднати мечти и несподелена любов.