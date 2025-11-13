На 14 ноември 2025 г. (петък) в часовия диапазон от 11:00 до 13:00 ч. предстои ремонт на телекомуникационни кабели по Аспаруховия мост. Дейностите ще се извършват в платното от кв. "Аспарухово“ към централната част на Варна.Движението няма да бъде спирано, но ще се осъществява в дясната лента на същото платно, уточняват от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.Община Варна призовава водачите на автомобили, които преминават по този маршрут в посочения часови диапазон, да бъдат бдителни и да шофират внимателно.