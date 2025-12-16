След 9 часа днес, 16 декември, автобусна линия №39 няма да обслужва двупосочно спирки "Звезда" и "СМК". Причината - канализационна авария на ул. "Райко Даскалов", съобщиха от "Градски транспорт" за БНР.От ВиК-Варна очакват ремонтните дейности да приключат до 18 часа.