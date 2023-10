Важно! Световни работодатели набират служители във Варна

© На 21-ви и 22-ри октомври във Висше училище по мениджмънт – Варна ще се проведат поредица от събития, обединени от темата "Професии в бъдеще време: Уикенд на уменията през поколенията“, научи Varna24.bg.



Вдъхновени от инициативата на Европейската Комисия “2023 – Европейска година на уменията", събитията са посветени на всички млади хора, устремени към придобиване на нови умения и желаещи да се впуснат в предизвикателното пътуване към успешна бъдеща професионална реализация.



Това е уникална възможност за всички ученици, студенти и млади хора от Варна и региона да споделят един незабравим уикенд, да се обогатят с нови умения, да се вдъхновят от успешни професионалисти и да създадат нови контакти, връзки и приятелства.



Програмата е богата и разнообразна. Първият ден стартира с поредица от лекции и майсторски класове на водещи университетски преподаватели и успешно реализирани предприемачи от различни сфери на бизнеса. Широк интерес предизвикват теми като “ChatGPT: приятел или враг на учениците и студентите?" (ChatGPT: a friend or foe to students?), представена от проф. д-р Станислав Иванов – заместник ректор по научноизследователска дейност на ВУМ, “Професии на бъдещето в туризма" (Professions of Tomorrow in Tourism and Hospitality) с лектор доц. д-р Мая Иванова – Ръководител катедра “Туризъм", както и “Автоматизиране на рутината с CI/CD (Jenkins)" (Automate the routine jobs with CI/CD (Jenkins), презентирана от инж. Йорданка Будинова – преподавател в специалност “Софтуерни системи и технологии". Директорът на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ шеф Хю Бутен ще води майсторски клас за управление на отпадъците в кухнята и ще демонстрира как да направим кулинарен шедьовър от “грозни зеленчуци". Сред гостуващите лектори са г-жа Мария Ружинска – Директор “Човешки ресурси" в Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort (ОАЕ) с тема “Какво прави една работа идеална", г-жа Йоанна Димова – Head of Talent в Pontica Solutions, която ще представи “Уменията, които ще ни помогнат да успеем във всяка една професия" и други. Лекционната част стартира в 10:00 часа в зала 400 на ВУМ.



Паралелно, в същия ден, но с начален час 11:00, в Конферентната зала на ВУМ ще се проведе Кариерно изложение с участието на редица водещи работодатели от България и чужбина, които ще представят свободни работни позиции и възможности за стажове и директно ще разговарят с потенциалните кандидати. Сред чуждестранните работодатели се отличават Qatar Airways Group, Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort (ОАЕ), IPRACTICE Costa Brava и Ehogroup (Испания), Nordseehotel Freese & Restaurant "Hubertusklause“, Juist Gastronomie и Kanne Group (Германия), Atlantica Hotels & Resorts (Кипър и Гърция) и други. Активно участие вземат и български компании като Изи Консулт ООД, Pontica Solutions, Bell Education, Grifid Hotels и други. Препоръчително е кандидатите да си подготвят предварително автобиография и мотивационно писмо.



Участието и в двете събития е напълно безплатно, но се изисква предварителна регистрация на следните линкове:



За Лекционен модул – https://forms.gle/dsAqtcA2X1rWnz557



За Кариерно изложение – https://forms.gle/mciRdyjE5k9yWYXa8



През втория ден на събитието, участници и гости са поканени да се потопят в тайните на кулинарията. Директорът на Институт по кулинарни изкуства шеф Хю Бутен ще проведе благотворителен майсторски клас за тънкостите на приготвянето на традиционните английски хлебчета (скоунс). Събитието е с начален час 10:00 часа и ще се проведе в професионалната кухня на Институт по кулинарни изкуства. Освен придобиване на нови кулинарни умения и много забавления, участниците ще подкрепят и една благородна кауза. Главната цел на събитието ще бъде да се съберат средства за еднодневна екскурзия с посещение на забележителности на младежите oт Център за защитена заетост Кредо и част от спомагателния екип на Academica Food&Drinks. Това пътуване ще е емоция, която те няма да забравят и награда за усилията да бъдат равностойни, въпреки трудностите.



Всеки желаещ да се включи в това предизвикателство и да направи добро може да се регистрира на следния линк https://bit.ly/3RTgZG1. Повече информация за условията за участие може да намерите тук.



При възникнали въпроси или необходимост от повече информация, може да се свържете с организаторите на "Професии в бъдеще време: Уикенд на уменията през поколенията“ на info@vum.bg.



Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежки дейности – 2023“ на Община Варна.