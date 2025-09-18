ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно! Затварят за движение участък от голям булевард във Варна
На два етапа ще бъдат организирани ремонтните дейности, уточни за Радио Варна Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна. Единият етап ще приключи в рамките на 45 дни, а вторият - за 20 дни. Общо 65 дни ще се работи по обекта, допълни Тимов.
Ограничението влиза в сила от 8 - 8.30 часа тази сутрин. Нека шофьорите спазват организацията на движение и Закона за движение по пътищата, да бъдат внимателни по улиците на града и навсякъде, където минават автомобили, пешеходци и най-вече - ученици, призова Тимов.
Алтернативните маршрути са няколко - пътят "Варна - Златни пясъци", улица "Манол Йорданов", както и улиците "30-та" и "Св. св. Константин и Елена", които водят към кв. "Виница", поясни Тихомир Тимов. По време на строително-ремонтните дейности ще бъде осигурен достъп за живеещите, припомни той. Нека не се прекалява с това, призова Тимов. Достъп ще бъде осигурен и за автомобилите със специален режим на движение. Контролът ще се осъществява от екипи на Общинска полиция, а специалисти от фирмата-изпълнител ще организират пропускателния режим.
От днес се въвеждат и промени в маршрута и обслужването на линии от градския транспорт, съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД:
Линия № 31
Делник:
- По маршрут от спирка "ЖП Гара“, спирка "Явор“, бул. "В. Левски“, бул. "Княз Борис I“ - спирка "Балкан“ до спирка "Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 15 минути.
Празник:
- По маршрут от спирка "ЖП Гара“, спирка "Явор“, бул. "В. Левски“, бул. "Княз Борис I“- спирка "Балкан“ до спирка "Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 20 минути.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.
Линия № 31А
Делник:
- По утвърден маршрут - спирка "ЖП Гара“ с начален час 06:05 ч. и краен час 21:00 ч. - к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка "Дом майка и дете“- с интервал 30 минути.
- По утвърден маршрут - спирка "Дом майка и дете“ с начален час 06:50 ч. и краен час 22:00 ч. - к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка "ЖП гара“ - с интервал 30 минути.
Празник:
- По утвърден маршрут - спирка "ЖП Гара“ с начален час 06:00 ч. и краен час 21:00 ч., к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка "Дом майка и дете“- с интервал на 30 минути.
- По утвърден маршрут - спирка "Дом майка и дете“ с начален час 07:00ч. краен час 22:00ч., к.к. Св. св. Константин и Елена до спирка "Жп гара“ - с интервал на 30 минути.
Линия № 30
Делник/ Празник:
- Спирка "Дом майка и дете“ до С.О. Добрева чешма – 06:00;08:30;12:00; 14:30;18:00; 21:00 ч.
- С.О. Добрева чешма до спирка "Дом майка и дете“ - 06:30;09:00;12:30; 15:00;18:30; 21:30 ч.
Въвежда се временна линия № 31/Светкавица:
Делник/ Празник:
- спирка "ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:05 ч. през спирка "Явор“ до спирка "Светкавица“ - интервал 30 минути.
- спирка "Светкавица“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:10 ч. през спирка "Явор“ до спирка "Жп гара“ - интервал 30 минути.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.
Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 Светкавица“.
Въвежда се временна линия № 31/Разклон Виница:
Делник/ Празник:
- спирка "Дом майка и дете“ – разклон "Виница“ с начален час 05:10 ч. и краен час 22:35 ч., разклон "Виница“ - спирка " Дом майка и дете“ с начален час 04:55 ч. и краен час 22:50 ч. - интервал 30 минути.
Ще се обслужват следните спирки: "Разклон Виница“, "Захари Дончев“, "Д-р Николаев“, "Чешмата“, "Център Виница“, "Черно море“, "Дом майка и дете“ - двупосочно.
Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 Разклон Виница“.
Линия № 29
По маршрут от спирка "ЖП Гара“, спирка "Явор“, бул. "В. Левски“, бул. "Княз Борис I“ - спирка "Балкан“, спирка "Дом майка и дете“ до Аладжа манастир. Ще се обслужват всички спирки по маршрута.
Делник:
от ЖП гара – 08:00;13:00;17:50ч.
от Аладжа манастир – 09:00;14:00 ;18:50ч.
Празник:
от ЖП гара – 07:55;13:10; 17:50ч.
от Аладжа манастир – 08:55;14:10; 18:50 ч.
