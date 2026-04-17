Общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата, вече работи с лятно работно време: всеки ден от 9:30 до 18:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Площадката е с адрес: гр. Варна, район "Владислав Варненчик", ул. "Перперикон" №11.

Гражданите имат възможност да предават напълно безвъзмездно следните видове разделно събрани отпадъци:

• Едрогабаритни отпадъци - обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);

• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);

• Хартия и картон от домакинството (бита);

• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);

• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др.

Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други. На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място.

Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.

Фирмите са следните:

• "Елтехресурс" АД – за райони "Приморски", "Владислав Варненчик", "Аспарухово" и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;

• "Трансинс технорециклираща компания" АД – за райони "Одесос", "Младост", с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново - телефон: 0886/899087,

електронна поща: weee@transins.com.

Община Варна е осигурила лесен достъп на гражданите до информация, касаеща възможностите за изхвърляне на различни видове отпадъци от домакинствата на адрес: https://varna.bg/bg/2624