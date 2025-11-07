Важно съобщение от Община Варна за проекти по фонд "Култура"
В тази връзка Фонд "Култура“ към Община Варна обявява извънредна сесия в изпълнение на проектно предложение в размер на 513 438 лв. Конкурсната процедура е одобрена на основание Решение № 849-5 от 30.10.2025 г. на Общински съвет - Варна, като средствата ще бъдат осигурени именно по процедурата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Извънредната сесия и конкурсната процедура се отнасят само за проекта на Община Варна по Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по НПВУ.
Важно за участниците:
-Поради специфичните условия на извънредната сесия, участниците е необходимо да спазват обявената конкурсна процедура, начина на подаване на документи и изисквания, както са описани.
-За реализацията на предложенията не се изисква финансово самоучастие от кандидатите в извънредната сесия. Класираните проекти ще бъдат финансирани на 100%.
-Периодът за реализация на всички дейности в класираните проектни предложения е от 01.01.2026 г. до 31.03.2026 г., а изплащането на средствата по тях ще се осъществи в срок не по-късно от 31.03.2026 г.
-За участие с предложения за създаване на културни продукти или за надграждане на вече утвърдени такива могат да кандидатстват културни оператори - общински, държавни и неправителствени организации, творчески съюзи, физически лица и др. Важно изискване е кандидатите да са осъществявали дейности, свързани с развитие на културни инициативи, минимум една година през последните три календарни години и регистрацията на юридическото лице да е направена не по-късно от една година преди датата на кандидатстването.
-Приемат се проекти, насочени към създаване на ново или допълващо съдържание в областта на театъра, музиката, киното, визуалните и аудиовизуалните изкуства, литературата, художествения превод, танца, дизайна, фолклора. Допустими са също инициативи за национални и международни пътувания с цел представяне на творци или творчески продукт, дейности по експониране и адаптация на създадени културни продукти и културно-историческо наследство, активности по създаване на дигитално съдържание и разширяване на достъпа до културни продукти.
-Проектните предложения и всички придружаващи документи се подават на хартия и на електронен носител (в работен формат "Word“, а бюджетът – и в работен формат "Excel“) в Деловодството на Община Варна в срок до 27.11.2025 г. (четвъртък).
-Всички документи следва да бъдат прилежно подредени в папка, подписани и подпечатани. Необходимо е документацията за кандидатстване да бъде изпратена и на email: fund.varnaculture@gmail.com. (Важно! В email-а задължително се записва: Комплект документи по НПВУ).
За повече информация за условията и за достъп до необходимите документи за кандидатстване на адрес: http://fund.varnaculture.bg/.
