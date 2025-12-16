Във връзка с преминаването към еврото, предстои планирано техническо пренастройване на системите ни, информираха от Пощенска банка. То е необходимо, за да се осигури напълно синхронизиран процес на миграция към новата валута.От финансовата институция съобщават:Увери се, че разполагаш с достатъчно налични пари в брой и по картите, които ще използваш през почивните дни.Можеш да преведеш пари към тях през e-Postbank и m-Postbank до 12:00 ч. на 30.12.До 22:30 ч. на 31.12 ще можеш да извършваш тегления на банкомат и картови плащания в лева.След 01:00 ч. на 1.01 тези операции ще се извършват в новата валута – евро.Бихме искали да те информираме за предстоящия работен режим на системите ни, за да можеш да планираш своите плащания и трансакции в края на годината.Операции в лева до края на 2025 г.Теглене на пари в брой на банкомат – до 22:30 ч. на 31.12.Плащания с кредитни и дебитни карти на ПОС терминал и онлайн – до 22:30 ч. на 31.12.Дигитални канали (е-Postbank, m-Postbank, ONE wallet) – до 12:00 ч. на 30.12.Операции в евро от 1 януариТеглене на пари в брой на банкомат – от 01:00 ч. на 1.01.Плащания с кредитни и дебитни карти на ПОС терминали и онлайн – от 01:00 ч. на 1.01.Дигитални канали (е-Postbank, m-Postbank, ONE wallet) – от 12:00 ч. на 02.01.Плащания през ONE wallet, Apple Pay и Garmin PayДостъпни през всички празнични дниБезконтактните плащания през дигиталния портфейл ONE wallet (за Android), Apple Pay и Garmin Pay ще бъдат активни до 22.30 ч. на 31.12 и ще бъдат отново достъпни след 01:00 ч. на 1.01.За устройства с Android плащанията ще са възможни само с основната избрана карта в апликацията чрез доближаване на телефона до NFC четеца на ПОС/ATM след отключването на екрана, без да се отваря приложението.