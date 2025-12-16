Важно съобщение от тази банка за всички варненци
От финансовата институция съобщават:
Увери се, че разполагаш с достатъчно налични пари в брой и по картите, които ще използваш през почивните дни.
Можеш да преведеш пари към тях през e-Postbank и m-Postbank до 12:00 ч. на 30.12.
До 22:30 ч. на 31.12 ще можеш да извършваш тегления на банкомат и картови плащания в лева.
След 01:00 ч. на 1.01 тези операции ще се извършват в новата валута – евро.
Бихме искали да те информираме за предстоящия работен режим на системите ни, за да можеш да планираш своите плащания и трансакции в края на годината.
Операции в лева до края на 2025 г.
Теглене на пари в брой на банкомат – до 22:30 ч. на 31.12.
Плащания с кредитни и дебитни карти на ПОС терминал и онлайн – до 22:30 ч. на 31.12.
Дигитални канали (е-Postbank, m-Postbank, ONE wallet) – до 12:00 ч. на 30.12.
Операции в евро от 1 януари
Теглене на пари в брой на банкомат – от 01:00 ч. на 1.01.
Плащания с кредитни и дебитни карти на ПОС терминали и онлайн – от 01:00 ч. на 1.01.
Дигитални канали (е-Postbank, m-Postbank, ONE wallet) – от 12:00 ч. на 02.01.
Плащания през ONE wallet, Apple Pay и Garmin Pay
Достъпни през всички празнични дни
Безконтактните плащания през дигиталния портфейл ONE wallet (за Android), Apple Pay и Garmin Pay ще бъдат активни до 22.30 ч. на 31.12 и ще бъдат отново достъпни след 01:00 ч. на 1.01.
За устройства с Android плащанията ще са възможни само с основната избрана карта в апликацията чрез доближаване на телефона до NFC четеца на ПОС/ATM след отключването на екрана, без да се отваря приложението.
