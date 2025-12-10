Общинско предприятие "Комплекс за детско хранене" информира родителите, че поради авария в електрическото захранването в кухнята - майка, днес 10.12.2025г. ще има закъснение с около 40 минути при доставката на храна в мрежата от разливочни пунктове. Предприятието приготвя храна за деца на възраст от 10 месеца до 3 години.От ръководството на ОП "КДХ" се извиняват за причиненото неудобство на родителите.