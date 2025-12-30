Общинско предприятие "Зоопарк – Спасителен център" - Варна уведомява, че във връзка с преминаването в Еврозоната ще почива на 31.12.2025, 01.01.2026 и 02.01.2026 г.На 03.01.2026, 04.01.2026 и 05.01.2026 г. заплащане на такса вход ще се приема само с КАРТА!