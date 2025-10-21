Поради независещи от нас обстоятелства, театралното представление "Билет за Америка“, което трябваше да се състои на 23 октомври 2025 г., се отлага. Новата дата на събитието е 07 февруари 2026 г., съобщиха от Фестивалния и конгресен център във Варна.От там допълниха, че всички закупени билети ще важат без необходимост от презаверка за новата дата.Зрителите, които нямат възможност да посетят спектакъла на 07.02.2026 г., могат да върнат билетите си до 23.10.2025 г. на касата, от която са закупени.Благодарим за разбирането и очакваме да се видим през февруари на едно незабравимо театрално преживяване!