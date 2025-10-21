ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно съобщение за постановка във ФКЦ-Варна, отлагат я за февруари
От там допълниха, че всички закупени билети ще важат без необходимост от презаверка за новата дата.
Зрителите, които нямат възможност да посетят спектакъла на 07.02.2026 г., могат да върнат билетите си до 23.10.2025 г. на касата, от която са закупени.
Благодарим за разбирането и очакваме да се видим през февруари на едно незабравимо театрално преживяване!
