Администрацията на район "Одесос“ уведомяваме жителите, че поради годишно счетоводно приключване на 23.12.2025 г. (вторник), 29.12.2025 г. (понеделник) и 30.12.2025 г. (вторник), както и на 5 януари 2026 г. (понеделник) на касите в районната администрация ще се приемат плащания САМО ПО БАНКОВ ПЪТ (без кешови плащания и без ПОС терминал)!