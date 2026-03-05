ПБ "Делфини" възстанови работата си от 14:00 ч. днес – 5 март, съобщиха от общинското предприятие "Спорт – Варна". Причината за временното затваряне бе издадено Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от Регионалната здравна инспекция във Варна.ОП "Спорт - Варна" предостави проби от водата за лабораторно изследване на микробиологични показатели, след което бе възстановен нормалният режим на работа на басейна.