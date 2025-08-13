От вчера влязоха в сила промяната на такси за издаване на разрешително за стопански, любителски риболов и други административни услуги осъществявани от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Постановлението е в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".За издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов се събира такса в размер 50 лв.За придобиване на право за извършване на стопански риболов с кораб във водите на Черно море се събира годишна такса:- с риболовен кораб до 10 бруто тона: с мрежени уреди, волти и чепарета - 200 лв.; с парагади - 500 лв.; и други разрешени риболовни уреди - 600 лв.- с риболовен кораб от 10 до 25 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 1000 лв.;- с риболовен кораб от 25 до 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 2300 лв.;- с риболовен кораб над 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 3000 лв.За издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море в рамките на определена квота се събира такса в размер 150 лв.За издаване на документ за регистрация на лице, развъждащо и отглеждащо риба и други водни организми, се събира такса в размер 60 лв.За участие в обучение и полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се събира такса в размер 60 лв.За вписване в регистъра на лицата купувачи при първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 60 лв.За придобиване на право за извършване на стопански риболов във водите на река Дунав: с риболовен кораб: с мрежени риболовни уреди - 230 лв.; с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 230 лв.; с мрежени риболовни уреди и с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 360 лв.За придобиване на право за извършване на стопански улов на други водни организми от всяко лице:- стопански улов на рапани - 200 лв.;- стопански улов на миди - 450 лв.;- стопански улов на скариди - 150 лв.За издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели се събира такса в размер 35 лв.За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:1. на седмичен 12 лв.;2. на месечен 16 лв.;3. на шестмесечен 30 лв.;4. на годишен 50 лв.За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 7 лв.За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 200 метра се събира такса в размер 7 лв.