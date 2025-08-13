ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за рибарите във Варна! Влязоха в сила големи промени
©
За издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов се събира такса в размер 50 лв.
За придобиване на право за извършване на стопански риболов с кораб във водите на Черно море се събира годишна такса:
- с риболовен кораб до 10 бруто тона: с мрежени уреди, волти и чепарета - 200 лв.; с парагади - 500 лв.; и други разрешени риболовни уреди - 600 лв.
- с риболовен кораб от 10 до 25 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 1000 лв.;
- с риболовен кораб от 25 до 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 2300 лв.;
- с риболовен кораб над 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди - 3000 лв.
За издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море в рамките на определена квота се събира такса в размер 150 лв.
За издаване на документ за регистрация на лице, развъждащо и отглеждащо риба и други водни организми, се събира такса в размер 60 лв.
За участие в обучение и полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се събира такса в размер 60 лв.
За вписване в регистъра на лицата купувачи при първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 60 лв.
За придобиване на право за извършване на стопански риболов във водите на река Дунав: с риболовен кораб: с мрежени риболовни уреди - 230 лв.; с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 230 лв.; с мрежени риболовни уреди и с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 360 лв.
За придобиване на право за извършване на стопански улов на други водни организми от всяко лице:
- стопански улов на рапани - 200 лв.;
- стопански улов на миди - 450 лв.;
- стопански улов на скариди - 150 лв.
За издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели се събира такса в размер 35 лв.
За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:
1. на седмичен 12 лв.;
2. на месечен 16 лв.;
3. на шестмесечен 30 лв.;
4. на годишен 50 лв.
За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 7 лв.
За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 200 метра се събира такса в размер 7 лв.
Още от категорията
/
Румен Петков с политически коментар от Варна за проверките във фирми от отбранителната индустрия
12.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Големи изпълнители и заря в богатата празнична програма за Деня н...
18:34 / 12.08.2025
Намериха нов "дом" на уникалната мозайка от старата автогара във ...
16:21 / 12.08.2025
Над 100 глоби по морето на шофьори, някои платиха над 2000 лева
10:18 / 12.08.2025
Модерен ехограф подобрява диагностиката в ревматологията в УМБАЛ ...
15:52 / 11.08.2025
Студенти от Варна разработиха приложение, което да събира сигнали...
22:13 / 10.08.2025
Празник във Варна: Випускниците получиха офицерски звания
13:33 / 10.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.