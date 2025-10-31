Важно за родителите във Варна по Коледа и Нова година
В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. във всеки варненски район ще работи по една дежурна детска градина, с изключение на най-големия – район "Приморски“, където ще бъдат отворени две детски заведения. В район "Аспарухово“ дежурна ще бъде ДГ №45 "Морски свят“, в район "Владислав Варненчик“ – ДГ №42 "Българче“, в район "Одесос“ – ДГ №3 "Звездичка“, а в район "Младост“ – ДГ №35 "Детска радост“. За район "Приморски“ са определени ДГ №14 "Дружба“ и ДГ №21 "Калина Малина“.
Предложението е изготвено в координация с директорите на съответните детски градини и е съобразено с наличието на яслени групи, за да бъде осигурен прием както на децата от предучилищна възраст, така и на най-малките. То също така е съгласувано с предприятието "Ученическо и столово хранене“ и възможността за осигуряване на диетично хранене за децата на специален хранителен режим.
Новата организация на работа цели да избегне разхищението на финансови и човешки ресурси, наблюдавано в предходни години, когато броят на реално посещаващите деца е бил значително по-малък от предварително заявените.
